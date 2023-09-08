Acun Ilıcalı Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacağını ve performansa dayalı eleme yapılacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2024 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2024 için ilk ismi açıkladı. Peki, Survivor 2024 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2024’e kimler gidecek?

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 yeni sezonda yeni bir formatla yayınlanacak. Buna göre Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacak ve performansa dayalı eleme yapılacak.

SURVİVOR 2024’E KİMLER GİDECEK?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor yeni sezonda da All Star formatıyla takipçilerinin karşısında olacak. All Star’da eski yarışmacılar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. Bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak yarışmacılar için SMS gönderilmeyecek. Elemelerde yarışmacıların bireysel performansları ön planda olacak.

SURVİVOR 2024’ÜN İLK YARIŞMACISI KİM?

Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında ekranda olacak All Star’ın ilk yarışmacısının Nihat Altunkaya olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı paylaşımında “Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Survivor’ın ikinci ismi ise Nagihan Karadere oldu. Acun Ilıcalı duyurusunda ‘’Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin, görelim bakalım ifadelerine yer verdi. Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.’’

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmasa da Survivor genel olarak ocak sonunda ya da şubat ayı içerisinde yayınlanmaya başlıyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki günlerde yarışmanın başlangıç tarihi açıklamasında olacak.