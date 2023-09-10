Survivor 2024’e Sercan Yıldırım mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Sevilen yarışma programlarından Survivor’ın 2024 kadrosu bir süredir merak konusuydu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor 2024’ün yarışmacılarından yeni bir ismi daha açıkladı. Peki, Survivor 2024’e Sercan Yıldırım mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Survivor 2024’e Sercan Yıldırım mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Acun Ilıcalı Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacağını ve performansa dayalı eleme yapılacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2024 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2024 için bir başka ismi açıkladı. Peki, Survivor 2024’e Sercan Yıldırım mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 yeni sezonda yeni bir formatla yayınlanacak. Buna göre Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacak ve performansa dayalı eleme yapılacak.

SURVİVOR 2024’E KİMLER GİDECEK?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor yeni sezonda da All Star formatıyla takipçilerinin karşısında olacak. All Star’da eski yarışmacılar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. Bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak yarışmacılar için SMS gönderilmeyecek. Elemelerde yarışmacıların bireysel performansları ön planda olacak.

SURVİVOR 2024’E SERCAN YILDIRIM MI GİDİYOR?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında ekranda olacak All Star’ın bir başka yarışmacısını daha duyurdu. Buna göre Survivor 2024 All Star kadrosuna katılacak diğer isim Sercan Yıldırım oldu.

Acun Ilıcalı eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın da Survivor kadrosunda olacağını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yönel'le nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2 yıl sürmüştü.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney paylaşımına sert tepki Magazin
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney paylaşımına sert tepki
Erdoğan'ın Barış Duvarı ziyaretindeki detayı Zafer Arapkirli yakaladı. Gören herkesin kim olduğunu anlaması 2 saniye sürmedi Güncel
Erdoğan'ın Barış Duvarı ziyaretindeki detayı Zafer Arapkirli yakaladı. Gören herkesin kim olduğunu anlaması 2 saniye sürmedi
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Güncel
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kira artışları meclis gündemine taşınıyor. Önerge CHP’den geldi Ekonomi
Kira artışları meclis gündemine taşınıyor. Önerge CHP’den geldi
İYİ Parti'den 81 ilde andımız için ortak protesto Siyaset
İYİ Parti'den 81 ilde andımız için ortak protesto
Manchester United'dan flaş Antony kararı Spor
Manchester United'dan flaş Antony kararı
Benzin ve motorine zam geliyor Ekonomi
Benzin ve motorine zam geliyor