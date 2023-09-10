Acun Ilıcalı Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacağını ve performansa dayalı eleme yapılacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2024 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2024 için bir başka ismi açıkladı. Peki, Survivor 2024’e Sercan Yıldırım mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 yeni sezonda yeni bir formatla yayınlanacak. Buna göre Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacak ve performansa dayalı eleme yapılacak.

SURVİVOR 2024’E KİMLER GİDECEK?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor yeni sezonda da All Star formatıyla takipçilerinin karşısında olacak. All Star’da eski yarışmacılar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. Bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak yarışmacılar için SMS gönderilmeyecek. Elemelerde yarışmacıların bireysel performansları ön planda olacak.

SURVİVOR 2024’E SERCAN YILDIRIM MI GİDİYOR?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında ekranda olacak All Star’ın bir başka yarışmacısını daha duyurdu. Buna göre Survivor 2024 All Star kadrosuna katılacak diğer isim Sercan Yıldırım oldu.

Acun Ilıcalı eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın da Survivor kadrosunda olacağını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yönel'le nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2 yıl sürmüştü.