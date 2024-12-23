Survivor 2025’te büyük kriz! Afişteki isim kadrodan silindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor 2025’te büyük kriz! Afişteki isim kadrodan silindi

TV8 ekranlarında 2025 yılında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonu öncesinde, tanıtım afişinde görünen bir yarışmacının kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, 2025 All Star-Gönüllüler formatıyla sezonu açmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın birkaç gün önce paylaştığı kadro, Survivor hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı.

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TANITIM AFİŞLERİNDE GÖZÜKMÜŞTÜ

Fakat yarışma daha başlamadan, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan Mevlüt adlı yarışmacı, hem tanıtım afişlerinde hem de ilk fragmanda gözükmüştü.

AFİŞTEN SİLİNDİ

Son yayınlanan tanıtımda Mevlüt'ün izine rastlanmadı. Yarışmacının afişten silinmesi ve kadrodan çıkarılma nedeni, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

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