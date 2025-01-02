Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Yarışmacı bir anda yere yığıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Yarışmacı bir anda yere yığıldı

Aylardır heyecanla beklenen Survivor 2025 dün akşam başlar başlamaz gündem oldu. Survivor All Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı ilk bölümde baygınlık geçirdi.

Survivor 2025, 1 Ocak itibarıyla başladı. Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın 1 Ocak 2025 ilk bölümde rahatsızlandığı görüldü. Yağcı'nın hastalandığı gören izleyiciler yarışmacıya ne olduğunu merak ediyor.

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BARIŞ MURAT YAĞCI'YA NE OLDU?

All Star kadrosunda yer alan ve daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar giden Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında fenalaştı. Ayağa kalktığı an bir anda yere yığıldı.

Yapılan ilk kontrollerde, Yağcı'nın tansiyonunun düştüğü öğrenildi. Yerden kalkamayan yarışmacı, sedye ile çadıra götürüldü. Barış Murat Yağcı yarışmaya devam edecek mi?

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