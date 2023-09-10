Survivor Al Star 2024'e katılacak 5'nci yarışmacı eski futbolcu oldu

Editör: Osmancan EROK

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için iddialı bir kadro kurdu. Geçen yıl yapılan Survivor ilgi çekmeyince Ilıcalı All Star'a bomba isimleri davet etti.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

SURVIVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken'den sonra 'Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.' mesajını paylaşmıştı.

Ilıcalı yarışmaya katılacak 5'inci ismin eski futbolcu Sercan Yıldırım olduğunu sosyal medya hesabından ''Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan'' notuyla duyurdu