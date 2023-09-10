Survivor Al Star 2024'e katılacak 5'nci yarışmacı eski futbolcu oldu

Survivor All Star 2024'ün kadrosunu Acun Ilıcalı her gün bir isim duyurarak açıklıyor. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu ardından Sercan Yıldırım da Survivor'da yer alacak.

Survivor Al Star 2024'e katılacak 5'nci yarışmacı eski futbolcu oldu

Editör: Osmancan EROK

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için iddialı bir kadro kurdu. Geçen yıl yapılan Survivor ilgi çekmeyince Ilıcalı All Star'a bomba isimleri davet etti.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

SURVIVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken'den sonra 'Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.' mesajını paylaşmıştı.

Ilıcalı yarışmaya katılacak 5'inci ismin eski futbolcu Sercan Yıldırım olduğunu sosyal medya hesabından ''Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan'' notuyla duyurdu

640xauto-002.webp

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısını açıkladı
Acun Ilıcalı açıkladı. İşte 'Survivor All Star 2024'ün üçüncü yarışmacısı
Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
TOGG'da eylül ayı fiyatı belli oldu. Artık bu fiyata satılacak Teknoloji - Otomotiv
TOGG'da eylül ayı fiyatı belli oldu. Artık bu fiyata satılacak
Mars yolcusu kalmasın. Mars’ta insana 3 saat yetecek oksijen üretildi Bilim
Mars yolcusu kalmasın. Mars’ta insana 3 saat yetecek oksijen üretildi
Her kırk çocuktan biri o hastalıktan müzdarip Sağlık
Her kırk çocuktan biri o hastalıktan müzdarip
ABD Kanada'yı devirdi. Dünya Kupası'nda üçüncü oldu Spor
ABD Kanada'yı devirdi. Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi Güncel
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
Aboubakar yaptın mı bunu sahiden de? Aboubakar'la ilgili flaş iddia Spor
Aboubakar yaptın mı bunu sahiden de? Aboubakar'la ilgili flaş iddia
Yakın siyasi tarihe ışık tutan hatıralar Kitap
Yakın siyasi tarihe ışık tutan hatıralar