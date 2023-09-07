Survivor All Star 2024'ün 2'nci yarışmacısı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 2. yarışmacısı daha önce 3 kez mücadele eden Nagihan Karadere oldu. Nagihan'ın yarışmada olacağını duyuran Acun Ilıcalı, ''Hadi bakalım Nagihan, SMS yok, meydan senin görelim bakalım'' dedi.

Survivor All Star 2024'ün 2'nci yarışmacısı belli oldu

Editör: Özlem KIRAL

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya'dan sonraki 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

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"HADİ BAKALIM NAGİHAN MEYDAN SENİN"

Instagram hesabından yeni yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bir kez daha Survivor'da mücadele edeceğini söyleyerek "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" dedi. Survivor All Star'da SMS yerine performansa dayalı olacak.

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3 KEZ KATILMIŞTI

Nagihan Karadere, 2016 yılında yarışmayı 5. olarak bitirmişti. 2018 yılında da yarışmaya katılan Karadere finale kadar gelerek şampiyonluğu Adem Kılıçcı'ya kaptırmıştı. Ünlü isim son olarak Survivor All Star 2022'ye katılmıştı.

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Acun Ilıcalı, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Survivor All Star'ın ilk yarışmacısının başarılı oyuncu Nihat Altınkaya olduğunu duyurmuştu.

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