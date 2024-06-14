Survivor All Star'da şampiyon belli oldu! 6 puanı alan kupayı kazandı

Survivor All Star 2024'ün İstanbul'da düzenlenen muhteşem finalinde, Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda'nın kıyasıya yarıştığı düello sonucunda, Survivor All Star'ın şampiyonu büyük bir coşkuyla kupayı havaya kaldırdı. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan finalde, seyirciler nefes kesen bir mücadeleye tanık oldu.

13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayan bu büyük final, Survivor'ın All Star formatında gerçekleşen sezonunun zirvesiydi. Kırmızı ve mavi takımların sezon boyunca sergiledikleri performansın ardından, finale kalan dört yarışmacı, Dominik Cumhuriyeti'ndeki etapları geride bırakarak İstanbul'daki finalde yarışma hakkını elde ettiler.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Yarışmanın heyecan dolu anlarında, sunucu Murat Ceylan yarışmacıların aldıkları yüzdeleri açıkladı ve final öncesi eşleşmeleri ilan etti. Yüksek bir oy oranıyla (%67,4) lider durumda olan Ogeday, Seda (%54,85) ile karşılaşacakken, Nefise (%60,54) ise Batuhan (%59,75) ile mücadele edecekti. Atışları belirleme hakkını kazanan Ogeday ve Nefise, stratejik bir avantaj elde etti.

Finalin kapısını aralayan mücadelede Ogeday, rakibi Seda'yı 6-1'lik net bir skorla mağlup ederek finale yükselen ilk isim oldu. Duygusal bir veda konuşması yapan Seda, gözyaşları içinde yarışma serüvenini ve Ogeday'a olan desteğini dile getirdi. Kendi başarısını takım arkadaşlarına ve destekçilerine adayan Seda, bu süreçte yaşadığı mutluluk ve gururu ifade etti. Ogeday ise finale çıkmanın sevincini yaşarken, büyük final için hazırlıklarına başladı.

"BENDEN BU KADAR"

Survivor All Star 2024'ün nefes kesen finalinde, Nefise Batuhan Karacakaya'yı 6-1'lik skorla geçerek finale yükseldi. Yarışmaya sonradan katılan ve finale kadar ilerleyen Batuhan, elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkese çok teşekkür ederim. Sonradan gelmeme rağmen bir şeyleri başardığımı düşünüyorum. Benden bu kadar" dedi. Öte yandan, büyük finalde Nefise'yi 6-2 mağlup eden Ogeday Girişken, Survivor All Star 2024'ün şampiyonu olarak tarihe geçti.