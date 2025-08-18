Survivor Almeda Baylan ölümden döndü! Aracı taklalar atıp uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak beş takla attı ve uçuruma yuvarlandı. Kazada Almeda Baylan ve araçtaki iki kişi yaralandı.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Olay yerinde büyük bir şok yaşayan Baylan, çektiği videoda gözyaşları içinde, “Araba takla attı, yanıyor şu an. Çok zor durumdayız. Üç, beş takla attık, ölümden döndüm. Yardım edin!” diyerek yaşadığı dehşeti paylaştı.

GÖĞÜS AĞRISI NEDENİYLE TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, olay yerine hızla ulaşan ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Almeda Baylan’ın göğüs ağrısı nedeniyle tedavi altına alındığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Diğer iki yaralının durumlarının stabil olduğu, ancak iç kanama ve kan kaybı riskine karşı gözlem altında tutuldukları bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.