Survivor Almeda'dan yürek burkan itiraf! İlk kez açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor Almeda'dan yürek burkan itiraf! İlk kez açıkladı

Survivor 2025 Türkiye kadrosundaki Almeda'nın özel hayatına dair itirafları yürek burktu.

Survivor 2025 Türkiye'de Almeda'nın özel hayatıyla ilgili anlattıkları hayranlarını üzdü. Çocukluğunda dayak yiyerek büyüdüğünü söyleyen Almeda ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı.

Survivor'un iddialı yarışmacılarından Almeda, ''Küçüktüm daha 11 yaşlarında falandım. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kemerle dayak yiyen bir kızdım küçükken. Bunlar beni yıprattı.'' diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

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Almeda ''Şuan mesela en ufak bir sözde bile haksızlığa uğradığımı hissedeyim çıldırıyorum. Bu süreçte çok zorluklar çektim. Kendini de savunamıyorsun.'' diyerek içinde bulunduğu durumu aktardı.

İLK KEZ EVLİLİĞİNDEN BAHSETTİ

Çoğu hayranın bekar sandığı Almeda yayın sırasında ev olduğunu ilk kez açıkladı. Almeda, ''İlk Ankara'ya gittim. Ev üstüme üstüme geliyordu. Bir anda eşimle tanıştım ve yeni bir hayat kurdum. Çok güçlü bir karakterim. Bunu biliyorum.'' diye konuştu.

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