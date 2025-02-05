Survivor Ayşe diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı beklenen açıklamayı yaptı

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Survivor Ayşe diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı beklenen açıklamayı yaptı

Survivor 2025'in hırslı ve başarılı yarışmacısı Ayşe Yüksel'den uzun süredir haber alınamıyor. İzleyiciler, Ayşe'nin son bölümlerde ekranda görünmemesini merakla takip ederken, Acun Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi. İşte haberin detayları…

Survivor 2025'de rekabet kızışırken, Ayşe Yüksel'in yokluğu izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medya platformlarında "Ayşe ne oldu?" ve "Ayşe diskalifiye mi oldu?" gibi sorular dolaşmaya başladı.

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GÖZÜNE YAĞ SIÇRADI

Ayşe Yüksel'in yemek hazırladığı sırada gözüne kızgın yağ sıçramış ve bu durum sağlık ekiplerinin acil müdahalesini gerektirmişti. Tedavisi sürerken, hayranları onun sağlık durumunu merakla bekliyordu.

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Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, Ayşe'nin sağlık durumunun yakından izlendiğini ve doktorların incelemeleri sonrasında yarışmaya devam edip edemeyeceğine dair bir karar verileceğini ifade etmişti.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada merak giderek artarken, Acun Ilıcalı beklenen açıklamayı yaptı:

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AYAĞINDA KIRIK VAR

Acun Ilıcalı, "Ayşe'nin ayağında kırık tespit ettik. Şu an gözetim altında ve doktorumuz tedavisini iki gündür yakından takip ediyor" diyerek durumu açıkladı.

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