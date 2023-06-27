Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Nisa Bölükbaşı, tatil yaptığı Alaçatı'dan pozlar paylaştı. Renkli bikinisiyle kumsala sere serpe uzanan Survivor şampiyonunun pozlarına beğeni yağdı. Nisa'nın iddialı tarzı yine gündem oldu.

Survivor Nisa kumsala sere serpe uzandı

Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak 2019 yılında katıldığı Survivor'daki samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bölükbaşı, yaz tatilinden paylaştığı karelerle gündem oldu.

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Nisa Bölükbaşı, Survivor 2019 sezonu sonrasında All Star'a katılmış ve Adem Kılıççı ile son ikiye kalarak Survivor All Star şampiyonu olmuştu.

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Yine Survivor'da tanıştığı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan genç isim, hem ilişkileri hem de ayrılık süreçlerinde oldukça konuşulmuştu.

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Daha sonrasında Survivor All Star'a katılmadan bir süre önce de Ogeday Girişken ile bir ilişkiye başlamış ve yarışma sonrasında yollarını ayırmıştı.

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POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisa Bölükbaşı, yaz tatilini geçirdiği İzmir Alaçatı'dan tatil pozları paylaştı.

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Kumsalda uzanmış bir şekilde poz veren Bölükbaşı, bu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Oldukça beğenilen fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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