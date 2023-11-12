Survivor öncesi Yiğit Poyraz'dan olay gönderme. Aman Turabi duymasın

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'da bu sezon SMS oylamasının olmayacağını belirtmiş ve yarışmacıları tek tek duyurmuştu.

Ciddi bir sağlık sorunu yaşadıktan sonra sağlığına kavuşan Turabi'nin "Surivor'a gelen yarışmacılar iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonlar da gelsin. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler!" diyerek göndermede bulunması ise sosyal medyada gündem olmuştu.

2021'de şampiyonluğu İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'dan bu sözlere yanıt geldi.

AMAN TURABİ DUYMASIN!

Yiğit Poyraz, Turabi'nin bir dönem direk dansçısı olduğunu anımsatıp göndermede bulundu. Genç yarışmacı paylaşımına şu notu düştü:

"Kürekçiyi yenmek için kürek lazım. Dansçıyı yenmek için direk lazım da ona gerek bile yok. Easy money! (Kolay para)"

Sivri diliyle bilinen Turabi'nin bu sözlere ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU

Turabi Çamkıran, Survivor 2014'te birinci olmuş ardından 2015 yılında yayınlanan All Star'da da şampiyonluğu elde etmişti.

Yarışmacının geçmişte İstanbul'daki marjinal gece kulüplerinde dansçı olarak çalıştığı ortaya çıkınca rakipleri ona bu olay üzerinden göndermede bulunmuştu.