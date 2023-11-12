Survivor öncesi Yiğit Poyraz'dan olay gönderme. Aman Turabi duymasın

Survivor yakın zamanda TV8 izleyicisiyle buluşacak. Program öncesi hazırlıklarını sürdüren yarışmacılar şimdiden meydan okumaya başladı. Yiğit Poyraz sosyal medya hesabında, Turabi'nin bir dönem direk dansçısı olduğunu anımsatan bir paylaşım yaptı.

Osmancan Erok
Survivor öncesi Yiğit Poyraz'dan olay gönderme. Aman Turabi duymasın

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'da bu sezon SMS oylamasının olmayacağını belirtmiş ve yarışmacıları tek tek duyurmuştu.

64df2520c03c0e23349cb2a0.webp

Ciddi bir sağlık sorunu yaşadıktan sonra sağlığına kavuşan Turabi'nin "Surivor'a gelen yarışmacılar iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonlar da gelsin. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler!" diyerek göndermede bulunması ise sosyal medyada gündem olmuştu.

2021'de şampiyonluğu İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'dan bu sözlere yanıt geldi.

640xauto-001.webp

AMAN TURABİ DUYMASIN!

Yiğit Poyraz, Turabi'nin bir dönem direk dansçısı olduğunu anımsatıp göndermede bulundu. Genç yarışmacı paylaşımına şu notu düştü:

"Kürekçiyi yenmek için kürek lazım. Dansçıyı yenmek için direk lazım da ona gerek bile yok. Easy money! (Kolay para)"

640xauto-1.webp

Sivri diliyle bilinen Turabi'nin bu sözlere ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU

640xauto-2.webp

Turabi Çamkıran, Survivor 2014'te birinci olmuş ardından 2015 yılında yayınlanan All Star'da da şampiyonluğu elde etmişti.

Yarışmacının geçmişte İstanbul'daki marjinal gece kulüplerinde dansçı olarak çalıştığı ortaya çıkınca rakipleri ona bu olay üzerinden göndermede bulunmuştu.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ve Turabi Survivor öncesi buluştu. Ilıcalı'nın kansız dediği yarışmacı kim?
Survivor Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü. 'Dur! Yoksa diskalifiye olursun'
Survivor Turabi All Satar 2024'e katılacak rakiplerine meydan okudu
Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a yoğun ilgi Spor
Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a yoğun ilgi
Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu Gündem
Alanya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu
100.yılların buluşması kulakların pasını sildi Kültür Sanat
100.yılların buluşması kulakların pasını sildi
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı Gündem
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı Gündem
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu Yaşam
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu