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Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'den başörtülü paylaşım

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban ile aynı dönem beraber yarıştığı İlayda Şeker kısa süre önce evlenmişti. İlayda Şeker son olarak başörtülü paylaşım yaparak beğeni topladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 15:10
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Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker başörtülü paylaşım yaptı! Yorum yağdı

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'den başörtülü paylaşım
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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban o dönem nişan atarak gündeme gelmişti. Yarışmadan sonra da aynı dönem Dominik'te olan İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 

Şaşalı bir düğünle evlenen İsmail Balaban ve İlayda Şeker sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Berat Kandili'nde bir paylaşım yapan eski yarışmacı sosyal medyada beğeni topladı.

"Allah dualarımızı kabul etsin inşallah" diyen İlayda Şeker'i görenler "Çok yakışmış", "Makyajın keşke daha az olsaydı", "Ne güzelsin" yorumlarında bulundu.

 


 

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