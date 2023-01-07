Zeynep Alkan ailesi ve arkadaşlarından daha çok bakın neyi özleyecekmiş

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, şimdilerde Survivor adasına gitmek için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından yarışma öncesi bir paylaşımda bulunan Zeynep Alkan, adaya gittiğinde özleyeceklerini de sıraladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Müzikal, televizyon, sinema yolculuğum şimdi Survivor ile kesişti. Seyrettiğim bir maceranın içinde olmak delice bir heyecan. Yıllardır azimle spor yapıyor ve doğru beslenmeye çalışıyorum. Şimdi bunların yok olduğu bir adada “kendi gerçeğimle” yüzleşeceğim.

Sizin bildiğiniz, sevdiğiniz Zey olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Babam her zaman “ Bu dünya için iyi bir insan ol kızım” derdi. Olmaya gayret ediyorum ve diyorum ki “şimdi iyi bir yarışmacı görmeye hazır olun.” Beni en başından beri destekleyenlere ve desteğini esirgemeyenlere sonsuz minnettarım.

İyi ki varsınız. Ailemi ve arkadaşlarımı özleyeceğim kadar çiğ köfteyi de özleyeceğim.. belki de biraz daha fazla..."