Survivor’a Yiğit Poyraz mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Sevilen yarışma programlarından Survivor’ın 2024 kadrosu bir süredir merak konusuydu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor 2024’ün yarışmacılarından yeni bir ismi daha açıkladı. Peki, Survivor’a Yiğit Poyraz mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Survivor’a Yiğit Poyraz mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Acun Ilıcalı Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacağını ve performansa dayalı eleme yapılacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2024 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2024 için bir başka ismi açıkladı. Peki, Survivor’a Yiğit Poyraz mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 yeni sezonda yeni bir formatla yayınlanacak. Buna göre Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacak ve performansa dayalı eleme yapılacak.

SURVİVOR 2024’E YİĞİT POYRAZ MI GİDİYOR?

Survivor All Star 2024'e katılacak sekizinci yarışmacısı Yiğit Poyraz oldu.

Böylece Survivor, All Star 2024'te yarışacak Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz da sekizinci isim oldu.

SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

Yiğit Poyraz 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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