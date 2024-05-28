Survivor'da 3. ve 4. eleme adayları belli oldu

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda belirlenen ilk eleme adayı Özgür Tetik ve ikinci eleme adayı Seda Ocak'ın ardından yeni eleme adayları belli oldu.

Seda, adının potada olmasıyla ilgili düşüncelerine ilişkin olarak, "İsmim yazıldıysa dibine kadar hak ederek o potadayım, çok eminim bundan" dedi.

Performans düşüklüğüne dikkat çeken Ocak, "Hastalığım mı sebep yoksa gerçekten bu ara elim mi tutmuyor bilmiyorum, oyunları alamıyoruz" diyerek olması gerekenin gerçekleştiğini belirtti.

Özgür ile potada olduklarını söyleyen Seda, "Bakalım Özgür abinin yeni kurbanı ben miyim, başkaları mı?" diyerek sonuna kadar savaşmak istediğini ve sonucun ne olursa olsun kabulü olduğunu açıkladı.

'SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YARIŞMAK İSTERDİM'

Seda'nın ardından hastalanan Özgür, "İnsanın biraz kendini güçlü hissetmesi de gerekiyor. Biz sırayla; Damla, Ogeday, Seda ve ben hasta olduk" dedi ve hastalığının ciddi olduğunu söyledi.

"Parkuru geçip, nasıl atış yapacağım benim için bile muhakkak, yaşayıp göreceğiz" diyen Özgür, kararlılığını vurgulayarak, "Enerjimizi vereceğim tabii ki ama sağlıklı bir şekilde yarışmayı isterdim ama yapacak bir şey yok" dedi ve takım arkadaşları için mücadele edeceğini söyledi.

'ÇOK ZOR BİR DÖNEMİMDEYİM'

Dokunulmazlık oyununda yemek ödülüyle birlikte iletişim ödülünün de olduğunu öğrenen Merve Aydın duygusal anlar yaşadı.

"Evet, azaldı, belki bitecek, 2 hafta kaldı şurada ama insan gerçekten çok özlüyor burada. Şu an zaten duygusal bir dönemden geçiyorum" diyen Aydın, "Ağlamak istemiyorum ama elimde değil. Gözyaşımı bile tutamıyorum. Çok zor bir dönemimdeyim. Şu an hepimize iyi gelecek" ifadelerini kullandı.

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DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık oyununda pideli köfte ve dilediğin bir kişiyle görüntülü konuşma ödülünün de olduğunu öğrenen yarışmacılar için heyecanlı anlar yaşandı. Kırmızı Takım, 12-5'lik skorla oyunu kazanarak galip geldi.

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ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftalık performansa göre belirlenen 3. eleme adayı Batuhan Karacakaya'nın, Mavi Takım içerisinde başka bir yarışmacı olmaması nedeniyle Ogeday otomatik olarak dördüncü eleme adayı oldu. Düellonun ilk turunda Seda ile Batuhan, ikinci turda ise Ogeday ile Özgür karşılaşacak.