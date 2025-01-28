Survivor'da beklenmedik diskalifiye! Acun Ilıcalı açıkladı sosyal medya ayağa kalktı

Survivor’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için her iki takımda ter dökerken yarışmaya Melih veda etti. Yarışmanın sevilen ismi Melih sakatlığı yüzünden yarışmaya veda etmek zorunda kaldı sosyal medya ayağa kalktı.

DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN OLDU

Mücadelenin sonunda dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Kırmızı takımda eleme adayı Batuhan oldu.

BEKLENMEDİK DİSKALİFİYE

Gecenin sonunda ise beklenmedik bir diskalifiye şoku yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde diskalifiye kararını açıklayınca herkes şoke oldu. Melih’in sağlık durumunun ciddi olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, ''Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik.

Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya ayağa kalktı. 'Survivor'da yolu da çok uzundu bence. Böyle bir ayrılık onun adına son derece üzücü oldu.', 'yolun açık olsun', 'böyle ayrılık olmamalıydı' gibi yorumlar yapıldı.