Kızgın Yarışmacı elindeki halkayı sunucunun kafasına fırlattı. Survivor'da böylesi görülmedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da şoke eden anlar yaşandı. Kızgın Yarışmacı, sunucu Murat Ceylan'a elindeki halkayı fırlattı.

Yeni bölümde ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, Survivor sunucusu Murat Ceylan’ı çileden çıkardı. Kural hatası yapan Aysu Keskin’in sayısı Murat Ceylan tarafından iptal edildi.

Aysu Keskin, “Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan etti. Fragmanın ilerleyen bölümünde Aysu Keskin yarışırken kullanılan tahta halkayı Murat Ceylan'ın kafasına doğru fırlattı.

Murat Ceylan, “Aysu bana mı attın bunu?” diye sordu. Evet yanıtını alınca, “Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil” diyerek sitem etti ve elindekini geriye doğru fırlattı.

AYSU KESKİN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Aysu Keskin, basketbolcudur. Kariyerine 2013 yılında TED Ankara Kolejlerin'de başladı.

Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor ve Uludağ Basket Nilüfer BSD'da oynadı.