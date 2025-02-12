Survivor’da büyük kaos! Ağlayarak oyun alanını terk etti

Survivor’un yeni bölüm tanıtımında Sema, yapılan yarışmada rakip olarak kendine Pınar’ı seçince ortalık karıştı. Pınar “Fiziksel temastan diskalifiye olan birinin beni seçmesine izin verilmemesi gerekiyor” dedi ve ağlayarak oyun alanını terk etti.

AĞLAYARAK OYUN ALANINI TERK ETTİ

Sema fiziksel temas gerektiren bir yarışmada rakibinin Pınar olmasını isteyince ortalık tam anlamıyla karıştı. Daha önce darp edilen Pınar Saka "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel teması bir oyun oynayamaz" diyerek oyuna girmeyi kabul etmedi ve oyun alanını terk etti.