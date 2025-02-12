Survivor’da büyük kaos! Ağlayarak oyun alanını terk etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor’da büyük kaos! Ağlayarak oyun alanını terk etti

Geçtiğimiz yıl Pınar Saka’ya temasta bulunan Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti. Sema ve Pınar gerilimi bu yılki Survivor’a da yansıdı. Sema fiziksel temaslı oyunda Pınar'ı seçince ortalık karıştı. Pınar, ağlayarak yarışma alanını terk etti. Ardından Sema da ağlayarak alanı terk etti.

Survivor’un yeni bölüm tanıtımında Sema, yapılan yarışmada rakip olarak kendine Pınar’ı seçince ortalık karıştı. Pınar “Fiziksel temastan diskalifiye olan birinin beni seçmesine izin verilmemesi gerekiyor” dedi ve ağlayarak oyun alanını terk etti.

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AĞLAYARAK OYUN ALANINI TERK ETTİ

Sema fiziksel temas gerektiren bir yarışmada rakibinin Pınar olmasını isteyince ortalık tam anlamıyla karıştı. Daha önce darp edilen Pınar Saka "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel teması bir oyun oynayamaz" diyerek oyuna girmeyi kabul etmedi ve oyun alanını terk etti.

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