Survivor’da Demet Akalın sürprizi

Survivor’da Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme ile birleşme partisine katılan isimler belli oldu.

Eleme adayları arasında yer alan Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan arasından yarışmaya veda eden isim Yaman oldu.

Yaman’ın elenmesinin ardından birleşme partisine katılacak isimler kırmızı takımdan Nagihan, Merve, Aleyna, Nefise, Özgür, Sercan, Aatakan, Hilmi Cem ve Yunus Emre olurken mavi takımdan Seda, Damla, Berna, Ogeday, Yasin, Furkan ve Batuhan oldu.

Birleşme partisine özel bir sürpriz yapmak isteyen Acun Ilıcalı, Demet Akalın’ı partiye davet etti.

Ilıcalı’nın davetini kabul eden ünlü şarkıcı partide sahne almak için Dominik Cumhuriyeti’ne geldi.

Akalın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Pazar günü kaçırmayın. Survivor maceramız pazartesi Gel konuşalım’da olacak. Bu güzel macera için Acun Ilıcalı ve Acun medyaya ve imdadıma yetişen güzel Çağla’ma teşekkürler” dedi.

Demet Akalın’a eşi Okan Kurt da eşlik etti.