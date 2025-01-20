Survivor'da elenen isim belli oldu! Yürekleri ağza getiren kaza

Kimin eleneceği merakla izlenirken geceye meydana gelen bir kaza damgasını vurdu.

Yapılan ikili düello sonunda bir isim Survivor'a veda etti. Sevgi'nin havuza düştüğü anlar is yürekleri ağza getirdi.

ÖDÜLÜ GÖNÜLLÜLER KAZANDI

Survivor'da heyecan dolu bir an yaşandı. All Star ile Gönüllüler arasındaki mücadelenin galibi Gönüllüler oldu. Kıran kırana geçen oyunda Gönüllüler, 12-9’luk bir skorla zafer kazandı ve büyük bir ziyafetin keyfini çıkardı.

HAVUZA DÜŞEN SEVGİ BOCALADI

Oyun sırasında Sevgi’nin havuza düşmesi izleyenleri ve takım arkadaşlarını korkuttu. Burnuna su kaçan Sevgi’yi hemen kurtarmak için kenarda bekleyen arkadaşları suya atladı. Kısa süreli bir panik yaşanan olayda, Sevgi “İyiyim, sadece burnuma su kaçtı, ayağım yere değiyor” diyerek herkesi rahatlattı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Müthiş bir mücadelenin ardından, Melih ile Kaan düelloya çıktı. Melih rakibini 5-2’lik skorla yenerek Survivor’a devam dedi. Kaan ise adaya veda eden isim oldu.

KAAN: "ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Adaya veda eden Kaan, duygusal bir konuşma yaptı. Kaan şunları söyledi:

"Öncelikle, burada çok güzel insanlar tanıdım. Buranın parçası olduğum için teşekkür ediyorum. Oyuna gelirsek, kendimle alakalı bahaneler bulmayı, kötü şeyler konuşmayı, mağdur edebiyatı yapmayı çok seven biri değilim. Sadece geçen yıl bir ölüm riski içeren hastalığım olmuştu. Sonrasında da yeteri kadar antrenman yapamadım. Survivor gerçekten zor bir yer. Ama ben yapabileceğimi düşünmüştüm. Survivor gerçekten kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hak eden ve yapılması gereken bir yer. Bunu görebildim. Açıkçası birazcık kendime kızgınım. İşimde de başarılı bir sporcu olarak burada yapamayarak başladığım noktada da kendimi birazcık baskıladım. Kendi içimde yapamıyorum, yapamıyorum kendime çok fazla yaptım. Ve bu da daha fazla yapamama durumu getirdi. Gerçekten bunlar güzel tecrübeler. Bana bir fırsat daha verilirse önümüzdeki yıl %100 hazırlanmış bir halimle burada olup bu kötü çizdiğim tabloyu unutturmak, sıfırdan yazmak istiyorum."