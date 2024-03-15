Survivor’da elenen yarışmacı belli oldu. Sevincinden halay çekti

Survivor’da eleme adaylarının belli olması sonrası beklenen düello gerçekleşti. 4 kadın yarışmacının mücadele ettiği düelloda bir isim adaya veda etti.

ÖNCE ÖDÜL OYUNU OYNANDI

Survivor'da dün akşam iletişim ödülü oyunu için yarışmacılar zorlu parkurdaki yerlerini aldılar. Üstünlüğü sağlayan takım ödül oyununun sahibi oldu. Ödül oyununu kazanan takım 7-8'lik skorla kırmızı takım oldu.

4 KADIN YARIŞMACI DÜELLODA MÜCADELE ETTİ

Survivor All Star 2024 yarışmasında haftanın kadın elemesi gerçekleşti. Eleme gecesinde 4 kadın aday eşleşmesi gerçekleşti. Aysu, Pınar, Berna ve Gizem düellodaki yerlerini aldılar.

Eleme düellosunda ilk eşleşme Gizem - Aysu karşılaşmasıyla gerçekleşti. Karşılaşmanın kazananı Gizem oldu ve adını adaylıktan sildirdi. Böylelikle Gizem adada kalmayı garantiledi.

Diğer eşleşme ise Pınar ve Berna arasında gerçekleşti. Bu karşılaşmanın kazananı ise Berna oldu.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

İlk eşleşmede kaybeden iki isim Aysu ve Berna final düellosu için karşı karşıya geldiler. Düelloyu kazanan Survivor'da kalmayı garantilerken kaybeden adaya veda etti. Düelloyu kaybeden isim Pınar oldu.

Düelloyu kaybden Pınar veda konuşmasını şu sözlerle yaptı;

"Bugün atışlar bana bakmadı demenin teleafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok. Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm. Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şİmdi de aynısının olacağına inanıyorum. Elimden geleni yaptım, savaştım. Ama rakiplerim daha iyi savaştı. takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var, görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var. Hepsine çok teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene buraya geldim. İyi ki geldim. Hiç pişman değilim değişik bir deneyim oldu. Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim. Üzgünüm ama tesellim oğluma sevdiklerime kavuşmak. Benim yolculuğum bitti. Herkese teşekkürler."

SEVİNCİNDEN HALAY ÇEKTİ

Pınar'ın elendiği anlarda Seda'nın gülmesi dikkatlerden kaçmazken yarışmaya onunla ettiği kavga yüzünden veda eden Sema Aydemir'in tepkisi gündem oldu.

Pınar'ın elendiğini duyan Sema Aydemir kamera karşısına geçip sevinçten halay çekti.

Sema Aydemir'in o anlarına; 'Sonunda nefes aldı', 'Rahatlama geldi' gibi yorumlar yapıldı.