Survivor yarışmasında finale Özgür ve Nefise kaldı. Fenomen yarışma programı Survivor’ın dün akşam gerçekleşen finaliyle 2023 Survivor şampiyonu belirlendi. Peki, Survivor’da kim şampiyon oldu? 2023 Survivor’ı Nefise mi Özgür mü kazandı?

2023 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in sevilen yarışma programında bu yılın son yayınında şampiyon açıklandı.

Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay oldu.

Nefise, ''Rüya gibi geliyor. Herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Mutluyum. İyi ki varsınız. Bu kupa hepimizin. Tarif edilemez bir duygu. Ellerinize sağlık.

Zorlu ama güzel bir süreçti. Kendimi keşfettiğim bir yarışmaydı. Hareketlerim ve davranışlarım değişti. Kendimi bulduğum bir yerdi. İçimden farklı bir nefise çıktığını gördüm. Ailem için savaştım'' ifadelerini kullandı.

Özgür, ''Her şey için teşekkür ederim. Seneler sonra bana bu fırsatı tanıdığın için teşekkür ederim. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Genç bir kardeşim şampiyon oldu. Onunla da gurur duyuyorum. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kendi adıma ömrüm boyunca unutmayacağım büyük bir macera yaşadım. Acun medyaya teşekkür ediyorum

Tarihin en zor Survivor'ını yaşadık. Ben daha önce de söyledim. Yaşın sadece rakamdan ibaret olduğunu inanıyorum. Bunu düşünerek, kimseyi kendimden ayırt etmeden mücadele verdim. Yaşım 49 deyip bahaneye sığınmadım. Her gün nasıl emek vermem gerekiyorsa o şekilde emek verdim. Sakatlıklarım oldu. Genç arkadaşlarım gibi vücudum kendini çabuk toparlamıyordu. Karakterimi bozmamaya özen gösterdim'' dedi.