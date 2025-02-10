Survivor’da tansiyon yükseldi! Acun Ilıcalı o görüntüleri sansürledi

Yarışma heyecanından çok yaşanan kavgalarla gündeme gelen Survivor All Star 2025'in yayınlanan tanıtım bölümünde ortalık karıştı. Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında fiziksel temasla yaşanan kavga olay oldu. Ilıcalı skandal görüntüleri mozaikledi.

ACUN ILICALI O GÖRÜNTÜLERİ SANSÜRLEDİ

Fragmanda, konsey sırasında Adem'in Sedat’a sert tepki gösterdiği ve ayağa kalkarak bağırdığı görüldü. Adem’in, Sedat’a “Pişmiş pişmiş gülüyorsun.” sözleriyle çıkışmasının ardından, Sedat da “Ne gülmesi be, ne güleceğim” yanıtını verdi.

Ortalık bir anda karıştı. Adem Sedat'ın üstüne yürürken ikili arasında fiziksel temas da yaşandı. Survivor'daki bu kavgaya dair görüntüler ise sansürlenerek ekranlara taşındı.

Adem Kılıççı'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği bu akşam belli olacak. Acun Ilıcalı Adem'e "Konuşmaya nereden başlayayım diye düşünüyorum. Şu anda seni mental olarak çok zorlanıyorum görüyorum" dedi.

DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Adem ise "Kendimi kontrol edemediğim bir andayım şu an. Yani ben de açıkçası bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı "Bu öyle bir çizgi ki açıkçası Survivor'ın kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam" dedi.

Sosyal medyada Adem'e tepki yağdı. Seyirciler Adem'in diskalifiye edilmesi gerektiğini paylaşımlarında yazdı.

Survivor'da fiziksel temas ve kavga diskalifiye nedeni olarak görülüyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezonlarda Sema Aydemir, Pınar Saka ile yaşadığı kavga nedeniyle diskalifiye edilmişti.