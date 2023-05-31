Survivor'da sakatlanmıştı. Zeynep Alkan'dan kötü haber

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Survivor yarışmasında geçirdiği talihsiz kaza sonrası sakatlanıp yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Döndükten sonra ameliyat olan Zeynep Alkan, tekrar ameliyat olacağını açıkladı.

Survivor'da sakatlanmıştı. Zeynep Alkan'dan kötü haber

Editör: Ersoy ÖZDEM

Survivor 2023'de parmağını kırdığı için yarışmadan erken ayrılan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan adadan döner dönmez ameliyat masasına yatmıştı.

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Ancak sonrasında kemiklerin kaynamasını beklemeden spora başlamıştı.

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"AMELİYAT OLMAZSAM SAKAT KALIYORUM"

Alkan yaptığı açıklamada "Elim kaynamamış. Vidalar kırığın arasına girmiş. Tekrar ameliyat olacağım. Kocaman uzun bir çivi ya da platin takacaklar. Dirseğimden kemik alıp ilave edebilirler. Eğer olmazsam sakat kalıyorum. Değer miydi diye soruyorum kendime" dedi.

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