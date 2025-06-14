Survivor'da şampiyon belli oldu

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de yarı final İstanbul'da canlı yayında yaşandı. Yarışmayı Adem Kılıçcı kazandı.

Aylar süren ekran yolculuğunun sonuna gelen Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sona erdi.

Survivor final karşılaşmaları İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmayı kazanan Adem kupayı aldıktan sonra yaptığı konuşmada 'bu yıl benim için çok önemli bir yıldı. Bana destek olan herkese, dua eden herkese, benimle birlikte yarışan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Adem Kılıççı kimdir?

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır. Adem Kılıçcı bekardır. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kalmış fakat Ogeday Girişken'den sonra ikinci olmuştur. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı, o sezonun şampiyonu olmuştur. Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıçcı, 2019 yılında Sportial adında bir spor salonu açmıştır ayrıca Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında konuk yarışmacı olarak oynamıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiş olup yarışmayı 2. olarak tamamlamıştır. Adem Kılıçcı 2025 yılında Survivor şampiyonu oldu.