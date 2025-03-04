Survivor'da tansiyon yükseldi! İlk eleme adayı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'da tansiyon yükseldi! İlk eleme adayı belli oldu

Survivor All Star kadın eleme haftasında Senem adaya veda etmişti. Kıran kırana mücadelenin devam ettiği Survivor’da haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Pazar günü dokunulmazlık oyunu tamamlanamamıştı. Pazartesi gününe sarkmıştı. Poyraz oyun sonrası çok gerildi. Acun Ilıcalı itirazlara sinirlendi. Batuhan'ın gözüne Sedat'ın parmağı girdi. Yağmur'un faulü bir anda tansiyonu yükseltti.

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DOKUNULMAZLIK OYUNU SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Poyraz ile Yiğit'in karşılaşmasında Acun Ilıcalı, "Fodepar var orada" diyerek oyunu durdurdu. Yiğit Poyraz düdük sonrası gerilirken "Bak 'fodepar' var mı? Fodepar varsa adım Yiğit değil. Yoksa da sayımı var. Sırtımdan nasıl itti? Belimi kıracak adam böyle bir şey yok" diyerek sitem etti.

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BATUHAN'IN GÖZÜNE SEDAT'IN PARMAĞI GİRDİ

Batuhan ile Sedat'ın yarışmasında Sedat'ın parmağı Batuhan'ın gözünün içine girdi. Batuhan, "Gözümün içine girdi parmakların" diyerek tepki gösterdi.

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YAĞMUR'UN FAULÜ TANSİYON ÇIKARDI

Yağmur ile Almeda arasında mücadele yaşandı. İkili oyun sırasında halkayı çekişirken Yağmur kafasını tahtaya çarpınca Almeda'nın 'Neyin var? İyi misin?' sorusuna 'Dur sen dur' yanıtını verdi. Sonra ikili arasındaki mücadele de Yağmur halkayla Almeda'nın kafasına vurdu. Acun Ilıcalı oyunu durdurdu.

KAZANAN GÖNÜLLÜLER

Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Erkek eleme haftasının ilk eleme adayı All Star takımından Sedat Kapurtu oldu.

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