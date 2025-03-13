Survivor’da yürekler ağza geldi!

'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verirken, oyunda baygınlık geçiren Çılgın Sedat adeta yürekleri ağza getirdi.
SURVİVOR’DA KORKU DOLU ANLAR
Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Dominik'te dokunulmazlık mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Çılgın Sedat'ın üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında yaşadığı sakatlık izleyenleri çok korkuttu.
Survivor All Star'da oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında Çılgın Sedat'ın havuza atladıktan sonra bayıldığı fark edildi. Sağlık ekipleri ve arkadaşları tarafından hemen müdahaleye alınan Çılgın Sedat kısa süreli bilinç kaybının ardından kendine geldi.
DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Gönüllüler takımı dokunulmazlığın sahibi oldu.