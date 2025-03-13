Survivor’da yürekler ağza geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor’da yürekler ağza geldi!

Kıran kırana mücadelenin sürdüğü Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken Çılgın Sedat yürekleri ağza getirdi.

'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verirken, oyunda baygınlık geçiren Çılgın Sedat adeta yürekleri ağza getirdi.

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SURVİVOR’DA KORKU DOLU ANLAR

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Dominik'te dokunulmazlık mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Çılgın Sedat'ın üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında yaşadığı sakatlık izleyenleri çok korkuttu.

Survivor All Star'da oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında Çılgın Sedat'ın havuza atladıktan sonra bayıldığı fark edildi. Sağlık ekipleri ve arkadaşları tarafından hemen müdahaleye alınan Çılgın Sedat kısa süreli bilinç kaybının ardından kendine geldi.

DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Gönüllüler takımı dokunulmazlığın sahibi oldu.

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