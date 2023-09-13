Survivor'ın devler kadrosu tek tek belli oluyor. Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı

Survivor 2024 All Star'ın 8. yarışmacısı Poyraz Yiğit oldu. Yiğit'e başarılar dileyen Acun Ilıcalı "Poyraz şampiyonluğu kafaya koydu, iddialı isimlerinden biri olacağına hiç şüphem yok" dedi.

Survivor'ın devler kadrosu tek tek belli oluyor. Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek.

Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ve Turabi Çamkıran'ın ardından 8. yarışmacısı Poyraz Yiğit oldu.

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"ŞAMPİYONLUĞU KAFAYA KOYDU"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 2021 Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'ın adını duyurarak "Katıldığı sene Survivor'da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star'a katılıyor. Poyraz'ın iddialı isimlerinden biri olacağına hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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