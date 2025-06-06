Survivor'ın final yapacağı yer şoke etti! Tepkiler çığ gibi...

Survivor yarışmasının finali Boğaziçi Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı Kampüsü'nde yapılacak olmasına hem öğrenciler hem de akademisyenler tepkili...

Üniversitenin akademik takvimine göre final yarışmasının yapılacağı 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde öğrencilerin mazeret sınavları ve Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) İngilizce Yeterlilik Sınavı da yapılacak.

"YENİ BİR ZİRVE BU"

T24'ten Can Öztürk'e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Mine Eder, şu ifadeleri kullandı:

"Okul ile yarışma arasında bir anlaşma yapılmış ve orada yapılacak deniyor."

"Final sınavları bitti. Bayram sonrasında notlar verilecek. Notlar açıklanır ardından da yaz okulu başlar. O yüzden orada da yine bir öğrenci trafiği olur. Yurtlar hiçbir zaman kapanmıyor zaten yaz okuluna da öğrenciler geldiği için."

"Bunlar üniversiteyi nasıl ticarileştireceklerini bilemedi, artık yeni bir zirve bu."

"Sürpriz oldu mu derseniz olmadı. Biz bu kampüsün reklamlarda kullanılması konusunda, çok titiz bir kurumdan darmadağın bir üniversiteye geldik. Gördüğünüz gibi de Survivor için bilet satan bir kurum olmuşuz."

"Onlar burada çok keyfi bir şekilde bir takvim çıkarttırıp o arada yaz okulu başlamadan önce orayı boş bıraktırtmış olabilir. O yüzden öğrenciler oradayken bunlar yapılıyor gibi bir cümle kuramayabiliriz."

"Asla sürpriz olmuyor. Fazla para kazanmak için böyle şeyler yapıyorlar, üniversitenin itibarıyla oynamak pahasına da olsa."

"Mazeret sınavları var onlar hâlâ devam ediyor. Ayrıca da 11'inde YADYOK İngilizce yeterlilik sınavı var. Bu örnek, üniversitenin ticarileşmesinde gelinen son noktayı gösteriyor."

"BAŞKA KİMLERE KULLANDIRTACAKLAR"

Okulun yurdunda kalan bir öğrenci de etkinliğe şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Üniversitemizi biz öğrenciler dışında başka kimlere kullandırtmaya devam edecekler. Bizim ve arkadaşlarımızın sınavları devam ederken, biz yurtlarda kalmaya devam ederken böyle bir yarışmanın finalini koymak okulun öğrenci değil para odaklı bir yönetime sahip olduğunu gösteriyor."

"Biz 'İşgal Kafe' dahil okuldaki rant alanlarına karşı tepkimizi gösterirken yönetim gidip dışarıdan da katılımın olacağı bir yarışmanın finaline üniversitenin kapılarını açıyor."