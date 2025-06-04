Survivor’u apar topar terk etmişti! Hikmet Tuğsuz’un nereye gittiği ortaya çıktı

Survivor All Star 2025’deki performansı kadar hakkında çıkan iddialarla da konuşulan Hikmet, Türkiye'ye dönüş ödül oyununu bilerek kaybetmişti. Finale sayılı günler kala Hikmet Tuğsuz ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından Dominik'ten apar topar ayrıldı.

Murat Ceylan Hikmet'in ailesinin görüşme talep ettiğini bu görüşme sonucunda da özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.

NEREYE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu. Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.

45 MİLYONLUK VİLLA DOLANDIRICILIĞI

Hikmet Tuğsuz'un geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı öğrenilmişti.

7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladığı ortaya çıkmıştı.

DOMİNİK DÖNÜŞÜ TUTUKLANACAK

Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacağı öğrenilmişti.