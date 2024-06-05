Süs havuzuna düşen çocuk yaşamını yitirdi

Elazığ merkezde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, yakınları ile birlikte parka giden 2.5 yaşındaki A.A.P., süs havuzunun yanında oyun oynamaya başladı. Daha sonra dengesini kaybederek suya düşen çocuğu fark eden yakınları ve çevrede bulunan vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için suya atladı.

Havuzun içinden çıkarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık müdahalesinin sonrasında ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. 2,5 yaşındaki çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.