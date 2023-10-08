Süt taşıyan tır devrildi. Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde süt taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek devrildi. Tırın alev almasıyla sürücü yanarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Süt taşıyan tır devrildi. Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa D-100 karayolu Tepekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Amasya'dan Erzincan'a giden Mehmet Boğaz (59) hakimiyetindeki 58 AAD 279 plakalı süt tankeri, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride devrildi. Devrilme sonucunda alev alan tırda sürücü Mehmet Boğaz yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 110 ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Erbaa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Boğaz'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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