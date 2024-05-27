Sütçüler meydana indi

Kaynak: AA
Sütçüler meydana indi

Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde süt üreticileri, ürünlerine "adil fiyat" talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteride, çeşitli Avrupa ülkelerinin bayraklarına boyanmış maket inekler kullanıldı.

Son Haberler
Rusya’dan flaş Taliban kararı Dünya
Rusya’dan flaş Taliban kararı
Antalya'da heyecan yaratan keşif! Sizi 2 bin yıl geriye götürecek Kültür Sanat
Antalya'da heyecan yaratan keşif! Sizi 2 bin yıl geriye götürecek
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı Spor
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı
Doğumunun 110’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Cahit Tanyol Gündem
Doğumunun 110’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Cahit Tanyol
Acun Ilıcalı 'Fatih Terim mi Mourinho mu' sorusuna bakın ne dedi Spor
Acun Ilıcalı 'Fatih Terim mi Mourinho mu' sorusuna bakın ne dedi
Karga uçurtmaya saldırdı Gündem
Karga uçurtmaya saldırdı
Olcay Kılavuz'u emniyet evrakları yalanladı. Azmettirici Tolgahan Demirbaş'la konuşmadım demişti Gündem
Olcay Kılavuz'u emniyet evrakları yalanladı. Azmettirici Tolgahan Demirbaş'la konuşmadım demişti