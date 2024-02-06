Süte ekleyin kemikleriniz dipçik gibi olsun

Ghee, günde bir ila iki yemek kaşığı tüketilmesi gereken bir yağ çeşididir.

Süt ile birlikte kullanırken, çok az miktarda başlayıp yavaş yavaş arttırabilirsiniz.

Süt, kemik ve diş sağlığı için gerekli olan kalsiyumun en iyi kaynaklarından biridir.

Ghee ise D vitamini içerir. D vitamini, kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Ayrıca ghee, eklem ağrılarını ve iltihaplanmalarını önleyen bir yağdır. Süt ve ghee yağı karışımı, kemikleri çelik gibi yapacak bir mucizedir.

GHEE YAĞI NEDİR?

Ghee yağı, Hindistan'da ortaya çıkan ve oda sıcaklığında saklanabilen bir yağdır.

Tereyağının arındırılmasıyla elde edilen bu yağ, Hint kültüründe kutsal sayılır ve dini törenlerde kullanılır.

Orta Doğu mutfağında da popüler olan ghee yağı, sade yağ olarak da bilinir.

Ghee yağının nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını öğrenmek isterseniz, yazımızı okumaya devam edin.

GHEE YAĞI NASIL YAPILIR?

Ghee yağı yapmak için tereyağını kısık ateşte eritin.

Tereyağı erirken, üzerinde köpükler oluşacaktır. Bu köpükleri alıp atın.

Tereyağı tamamen eriyip köpüklenme durana kadar bu işlemi sürdürün.

Sonra ocağı kapatın ve yağı soğumaya bırakın.

Soğuyan yağın rengi sarıya dönecektir. Bu yağı bir tülbentten süzün ve bir kavanoza koyun.

Yağ donana kadar bekleyin. Oda sıcaklığında muhafaza edebilir ve yemeklerinizde kullanabilirsiniz.