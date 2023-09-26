Sütsüz peynir Meclis gündeminde: Et ve süt kurumu süt tozu alıyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi’nin Peynir Tebliğinde, "Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemez" ifadesinin yer aldığını belirterek, peynir üretimiyle ilgili denetimlerin yapıldığını, uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde, yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, uygunsuz ürünlerle yapılan peynir üretimiyle ilgili iddiaları, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesinde şu soruları yöneltti:

“Sütten mamul peynir ve benzeri ürünlerin ay çekirdeği, çeşni, Hindistan cevizi, margarin, hayvansal içyağı, Nişasta, bambu lifi, modifiyeli nişasta, hayvansal kemik unu gibi doğallığı bozulan ürünlerin katılarak üretildiği iddiaları doğru mudur?

Cezası az olduğu için tarih ve seri numarasının üç ay sabit tutulmasının önlenmesi ve sürekli denetimle durum izlemesi yapılmakta mıdır?

Et ve süt kurumu süt tozu üretimini sürdürmekte midir; 2022 ve 2023 yılı üretimi nedir?

Süt tozu imalat aşamasında işlem sonrası maliyetinin altında satıldığı doğru mudur? Doğru ise nedendir?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da "Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemez" ifadelerinin yer aldığını belirtti

PEYNİRDE ÇEŞNİ KULLANILABİLİR AMA KEMİK UNU İLAVE EDİLEMEZ

Peynir benzeri ürünlerin üretilemeyeceğinin yanında, peynir üretiminde nişasta, bitkisel yağ, bambu lifi, hayvansal iç yağı, hayvansal kemik ununun bileşen olarak kullanılmasına izin verilmediğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, peynirlerde çeşni kullanımının mevzuata aykırı olmadığını ancak bitkisel yağ, nişasta veya hayvansal kemik unu gibi maddelerin ürünlere dışarıdan ilavesi mevzuata aykırı olduğunu kaydetti.

YASAL İŞLEM YAPILIYOR

Parti numaralarıyla ilgili olarak üç ay süresince aynı tarih ve parti numarasının kullanılmasının mevzuata aykırı olduğunu belirten Bakan İbrahim Yumaklı, bu kapsamda il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından resmi kontrollerin hassasiyetle yürütüldüğünü, uygunsuzluk tespiti halinde yasal işlem uygulandığını ifade etti.

ET VE SÜT KURUMU SÜT TOZU ALIYOR

Et ve Süt Kurumu tarafından süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması amacıyla piyasada arz fazlası yaşandığı dönemlerde üretici birliklerinden süt tozu alınarak regülasyon yapıldığını da açıklayan Bakan Yumaklı, satış fiyatlarının ise piyasa koşullarına göre belirlendiğini sözlerine ekledi.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer piyasada merdiven altı üretimlerin peynirciliği düzgün, dürüst yapan esnafın bildiğini ve farklı bölgelerde kontrol yetersizliğinden sütsüz peynirlerin piyasaya verildiğini, ekonomik kriz etkisi ile uygun fiyatlı diye peynire benzeyen ama içinde süt olmayan ürünlerinde satıldığının yaygın kanı olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının yeterli denetim yapamadığını ihbara dayalı ya da belli aralıklarla sahtekârlık yapanların açığa çıkması olası olamayacağını da ifade etti. AKP tarafından belediyelerin bu bağlamda denetimlerine getirilen sınırlamaların kaldırılması ve belediyelere denetim yetkisi verilmesinin şart olduğuna vurgu yaptı.10 kilo sütten 1 kilo peynir üretildiğine değinen Gürer, Çiğ süt fiyatı altında peynir olmasının incelenmeyi gerektirdiğine de işaret etti.