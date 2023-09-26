Sütsüz peynir Meclis gündeminde: Et ve süt kurumu süt tozu alıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, peynir üretiminde kullanılmaması gereken ürünlerde peynir üretimi yapıldığı yönündeki iddiaları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Sütsüz peynir Meclis gündeminde: Et ve süt kurumu süt tozu alıyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi’nin Peynir Tebliğinde, "Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemez" ifadesinin yer aldığını belirterek, peynir üretimiyle ilgili denetimlerin yapıldığını, uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde, yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, uygunsuz ürünlerle yapılan peynir üretimiyle ilgili iddiaları, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesinde şu soruları yöneltti:
“Sütten mamul peynir ve benzeri ürünlerin ay çekirdeği, çeşni, Hindistan cevizi, margarin, hayvansal içyağı, Nişasta, bambu lifi, modifiyeli nişasta, hayvansal kemik unu gibi doğallığı bozulan ürünlerin katılarak üretildiği iddiaları doğru mudur?

Cezası az olduğu için tarih ve seri numarasının üç ay sabit tutulmasının önlenmesi ve sürekli denetimle durum izlemesi yapılmakta mıdır?

Et ve süt kurumu süt tozu üretimini sürdürmekte midir; 2022 ve 2023 yılı üretimi nedir?

Süt tozu imalat aşamasında işlem sonrası maliyetinin altında satıldığı doğru mudur? Doğru ise nedendir?”

meclis-peynir.jpgCHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da "Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemez" ifadelerinin yer aldığını belirtti

PEYNİRDE ÇEŞNİ KULLANILABİLİR AMA KEMİK UNU İLAVE EDİLEMEZ
Peynir benzeri ürünlerin üretilemeyeceğinin yanında, peynir üretiminde nişasta, bitkisel yağ, bambu lifi, hayvansal iç yağı, hayvansal kemik ununun bileşen olarak kullanılmasına izin verilmediğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, peynirlerde çeşni kullanımının mevzuata aykırı olmadığını ancak bitkisel yağ, nişasta veya hayvansal kemik unu gibi maddelerin ürünlere dışarıdan ilavesi mevzuata aykırı olduğunu kaydetti.

YASAL İŞLEM YAPILIYOR
Parti numaralarıyla ilgili olarak üç ay süresince aynı tarih ve parti numarasının kullanılmasının mevzuata aykırı olduğunu belirten Bakan İbrahim Yumaklı, bu kapsamda il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından resmi kontrollerin hassasiyetle yürütüldüğünü, uygunsuzluk tespiti halinde yasal işlem uygulandığını ifade etti.

ET VE SÜT KURUMU SÜT TOZU ALIYOR
Et ve Süt Kurumu tarafından süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması amacıyla piyasada arz fazlası yaşandığı dönemlerde üretici birliklerinden süt tozu alınarak regülasyon yapıldığını da açıklayan Bakan Yumaklı, satış fiyatlarının ise piyasa koşullarına göre belirlendiğini sözlerine ekledi.

tarim-peynir.jpg

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer piyasada merdiven altı üretimlerin peynirciliği düzgün, dürüst yapan esnafın bildiğini ve farklı bölgelerde kontrol yetersizliğinden sütsüz peynirlerin piyasaya verildiğini, ekonomik kriz etkisi ile uygun fiyatlı diye peynire benzeyen ama içinde süt olmayan ürünlerinde satıldığının yaygın kanı olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının yeterli denetim yapamadığını ihbara dayalı ya da belli aralıklarla sahtekârlık yapanların açığa çıkması olası olamayacağını da ifade etti. AKP tarafından belediyelerin bu bağlamda denetimlerine getirilen sınırlamaların kaldırılması ve belediyelere denetim yetkisi verilmesinin şart olduğuna vurgu yaptı.10 kilo sütten 1 kilo peynir üretildiğine değinen Gürer, Çiğ süt fiyatı altında peynir olmasının incelenmeyi gerektirdiğine de işaret etti.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı Yaşam
FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi Güncel
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...