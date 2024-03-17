Sütte umutlar başka bahara kaldı. Yıldan yıla üretim eridi

TÜİK verilerine göre toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,7 yükseliş göstererek 915 bin 522 tona çıktı. Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi de aynı dönemde yüzde 6 artış göstererek 153 bin 796 ton kaydedildi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminin yavaş yavaş artışa geçmeye başladığını söyledi.

Keskin süt üretiminde artışlın yaşandığını söylese de veriler bunun böyle olmadığını otaya koyuyor. 2014 yılında üretilen sür miktarı ile 2024 yılında üretilen süt miktarında azalış olduğu görülüyor.

2024 yılında süt ihracatı 28.582.792 dolar seviyesinde kaydedilmiş. Önceki yıla göre yüzde 11,79 değişimin olduğu görülüyor.

2024 yılında ithalat ise 8.993.183 dolar olarak kaydedildi Önceki aya oranla yüzde 35,71 değişim gösterdiği ifade ediliyor.

2014 yılındaki değişimlere bakıldığında ise;



2014 yılında süt ihracatının 376.000.945 dolar seviyesinde olduğunu görülüyor.

2014 yılında ithalatın 181.085.464 dolar seviyesinde olduğu gösteriliyor.

Mevsimsel olarak bahar aylarında süt üretiminde artışların görüldüğünü aktaran Keskin, diğer aylarda ise üretimde düşüş meydana gelebileceğini belirtti.

"Süt üretimi ve tüketimi yükselen ivmeyle artışa geçecek"

Keskin, mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış olarak incelendiğinde süt üretiminin 2023’e oranla arttığına dikkat çekerek, hayvan varlığının yıllar içinde dalgalanmalar yaşanabileceğini fakat genel eğilimin artış yönünde olduğunu bildirdi.

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can da açıklanan rakamların sektör açısından oldukça sevindirici ve pzoitif olduğu söyleyerek, "Ülke olarak ürettiğimiz sütteki miktarsal artışla, güncel piyasa koşullarında üreticilerimizin geçtiğimiz yıllardaki üretim kayıplarını telafi ettiğini söyleyebiliriz." İfadelerini kullandı.

Sektör olarak 2022’de yaşadıkları zor yılın ardından toplam süt üretiminin yüzde 7,1 azaldığını hatırlatan Can, üretim miktarındaki benzer düşüşleri aynı yıl sanayiye aktarılan inek ve içme sütü miktarları ile peynir üretiminde de yaşadıklarını dile getirdi.