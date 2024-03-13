Sütyensiz videosu erkekleri ayağa kaldırdı. Herkes bir şeyler yazdı

Kadınlar, giyim tercihlerine yönelik eleştiriler nedeniyle rahatça giyinme konusunda zorlanıyorlar.

Birçok kadın, sütyen giyme zorunluluğunun yıllardır devam eden bir baskı olduğunu ve bu yüzden rahatsızlık hissettiklerini ifade ediyor.

Sütyenin bir işkence aleti olduğunu söyleyen bir kadın, yayınladığı videoda erkeklerden rahatsız edici yorumlar alıyor.

Sosyal medyanın gücüyle, etkili bir kitleye sahip kişiler, görüşlerini paylaşarak toplumsal hareketleri tetikleyebiliyor ve geniş kitlelere ulaşabiliyor.

Bu nedenle, birçok yabancı influencer, sütyen giyme baskısına karşı çıkarak kadınlara desteklerini sosyal medya üzerinden ifade ediyor.

Ancak, bu baskıdan kurtulma çabaları düşünüldüğünden daha zor olabiliyor.

Megan James adlı bir influencer, sütyenin bir işkence aleti olduğunu vurgulayarak yayınladığı videoda kadınlardan destek mesajları alırken erkeklerden rahatsız edici yorumlara maruz kaldı.

Videoda sütyensiz görünümüne yönelik yorumlar yapan kişilerle dalga geçiyor.

“İŞKENCE ALETİ TAKMAYI REDDEDİYORUM”

Megan, insanların "Göğüslerin görünüyor" demesi üzerine gözlerini deviriyor ve göğüslerini daha net göstermek için kamerayı yukarı kaldırıyor. "Evet, biliyorum. Doğal bir şeyi sütyen gibi bir işkence aletiyle örtmeyi reddediyorum." diyor.

Video hakkında 250'den fazla kişi yorum yaparak düşüncelerini paylaşıyor.

Kadınlar, benzer hayal kırıklıklarını yaşadıklarını ve bu yüzden eleştirildiklerini belirtiyorlar.

Kadın sosyal medya kullanıcıları, "Tam olarak aynı durumdayım." ve "İnsanların bunu anormalmiş gibi görmesi komik. Birkaç kez unuttum ve kimse umursamadı." gibi yorumlar yapıyorlar.

Bir erkek ise, "O zaman ben de artık boxer giymiyorum." diyor. Megan ise, aldığı olumsuz yorumları ve rahatsız edici bakışları önemsemediğini söylüyor.