Suudi Arabistan, ABD vatandaşını idam etti

Suudi Arabistan, babasını öldürüp işkence etmekten suçlu bulunan ABD vatandaşını idam ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ABD vatandaşını idam etti

Editör: Özge Ceren Çimen

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Suudi Arabistan, babasına işkence edip öldürmekten hüküm giymiş bir ABD vatandaşını idam ettiğini bildirdi. Bu yıl idam edilen yabancıların sayısının en az 19'a ulaştığı açıklandı.

Resmi Suudi Basın Ajansı, Bishoy Sharif Naji Naseef'in idam cezasının Riyad bölgesinde infaz edildiğini söyledi.

Ajansa göre mahkeme, yaşı verilmeyen Naseef'in Mısırlı babasını dövüp boğarak öldürdüğünü ve öldükten sonra da sakat bıraktığını, ayrıca uyuşturucu kullandığını ve başka birini öldürmeye teşebbüs ettiğini tespit etti.

ABD vatandaşı adamın infaz şekli belirtilmedi, ancak Suudi Arabistan’ın geçmişte ölüm cezasını uygularken sık sık kafa kesmeyi kullandığı hatırlatıldı.

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