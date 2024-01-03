Suudi Arabistan BRICS topluluğuna katıldı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti ülkelerinden oluşan ekonomi topluluğu BRICS genişlemeye devam ediyor. Dün İran'ın resmen katıldığı BRICS’e bugün de Suudi Arabistan katıldı.

Suudi devlet televizyonu, Suudi Arabistan’ın BRICS ülkeler bloğuna resmen katıldığını aktardı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faysal, Ağustos'ta düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, krallığın önerilen 1 Ocak katılım tarihinden önce ayrıntıları inceleyeceğini ve "uygun kararı" alacağını dile getirmişti.

Prens Faysal bin Farhan BRICS topluluğunun ekonomik işbirliğini güçlendirmek için "faydalı ve önemli bir kanal" olduğunu ifade etmişti.

BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul etmiş ve topluluğa üyelik için ağustos ayında davette bulunmuştu.

ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin ve Çin'in ülke içindeki nüfuzunun arttığı bir dönemde Suudi Arabistan'ın katılımı dikkat çekiyor.

ABD ile güçlü ilişkileri devam eden Suudi Arabistan, Washington'un Körfez'in güvenliğine daha az bağlı olduğu nedeniyl kendi yolunu izlemeye başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol müşterisi olan Çin, BRICS topluluğunun genişleyerek Batı'ya karşı bir denge görevi görmesi çağrılarına liderlik etmişti.

2022 yılının Ağustos ayında BRICS, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni topluluğa katılmaya davet etmişti.