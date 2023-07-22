Suudi Arabistan, Danimarka'ya kınama

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayan Suudi Arabistan, tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmamasından rahatsızlık duyulduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Suudi Arabistan, Danimarka'ya kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmamasından rahatsızlık duyulduğunu bildirdi.

MÜSLÜMANLARIN DUYGULARINI KIŞKIRTAN İHLALLERE KARŞI UYARI

Suudi Arabistan'ın dinler arasında şiddet ve nefreti körükleyen her türlü eylemi şiddetle kınadığına dikkat çekilen açıklamada, Müslümanların duygularını kışkırtan bu tür uluslararası hukuka aykırı ihlallerin tekrarlanmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

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