Suudi Arabistan kapatmıştı. Türk okulları yeniden açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim senesinde Suudi Arabistan yönetiminin aldığı kararla kapatılan Türk okullarının yeni eğitim öğretim senesinde açılacağını ve öğrenci kabulüyle ilgili çalışmaların başladığını açıkladı.

MEB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı, Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleri sonrasında ise Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir çoğunun yeniden açıldığı, Mekke ve Medine'deki okullar için ise görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.