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Fenerbahçe'den Enner Valencia kararı

Fenerbahçe, golcüsü Enner Valencia ile sözleşme yenilemek için masaya oturacak. Suudi Arabistan'dan teklifler alan Valencia'yı Fenerbahçe, kaybetmek istemiyor.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:05
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Suudi Arabistan ligi ekipleri Valencia'nın peşinde

Fenerbahçe'den Enner Valencia kararı
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Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif alan Ekvadorlu golcüyle masaya oturacak. Kanarya, 1+1 yıllık teklifini yenileyecek. Süper Lig'in gol kralı Enner Valencia, Suudi Arabistan ekiplerinin de gözdesi. 
BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Fotomaç'ın haberine göre; sezon sonu Kanarya ile kontratı sona erecek olan tecrübeli forvetin durumu belirsizliğini koruyor. Valencia, maç sonrası yaptığı açıklamalarda yoluna Fenerbahçe'de devam edeceğini söylemişti. 
ARABİSTAN LİGİ EKİPLERİ PEŞİNDE
33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'dan kafa karıştırıcı teklifler alıyor. Kanarya'nın 1+1 yıllık sözleşme önerdiği yıldız isme Suud kulüpleri 3 sezonluk kontrat sunuyor. Rakam da Kanarya'nın teklifinden yüksek.

Ancak Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok seven Enner Valencia son kararını vermiş değil. Tecrübeli golcünün durumu kulübeyle yapacağı pazarlıkların ardından durumu netleşecek. 

Yönetim teklifi 2 yıla çevirerek, rakamı da biraz yükselterek takımda tutmayı hedefliyor. 
LİGİN MEVCUT KRALI VALENCİA
Valencia ligde 20 golle ilk basamakta yer alıyor. En yakın rakibi Karagümrüklü Borini'ye 7 gol fark attı. Tecrübeli forvet bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 30 maça çıktı. Valencia bu karşılaşmalarda 23 golle oynadı.

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