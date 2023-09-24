Suudi Arabistan Milli Günü nedeniyle Ankara’nın sembolünü yeşile boyadılar

Editör: Serkan Talan

Türkiye’de sığınmacı ve kaçak olarak yaşayan milyonlarca Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı ekonomik ve sosyal birçok soruna neden olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş sığınmacıların neden olduğu sorunlardan ötürü Araplara tepki gösteriyor.

Son olarak Kuveytli bir yazar sosyal medyada Atatürk’e hakaret ederek Türkler ile ilgili ırkçı ifadeler kullandı. Kuveytli yazarın sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatıldı.

Sonrasında ise iktidara yakın bazı gazetecilerin yer aldığı 16 kişi yayınladıkları video ile Araplara seslendi. Videoda sığınmacı sorununa dikkat çeken bazı kişilerin ırkçılık yaparak nefret tohumları attığı iddia edildi. "Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ GÜNÜ İÇİN ANKARA’NIN SEMBOLÜNÜ YEŞİLE BOYADILAR

Ankara’da ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Ankara’nın sembol yapılarından biri olan Atakule Suudi Arabistan Milli Günü için yeşile boyandı. Kule, Türk bayrağı ve Suudi Arabistan bayrakları şeklinde ışıklandırıldı. Atakule’nin yeşile boyandığı anlar sosyal medyada tepki çekti.