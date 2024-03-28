Suudi Arabistan, Miss Universe 2024'e katılıyor

2017 Haziran’ıda “Veliaht Prens” olarak atanan Muhammed bin Salman önderliğindeki Suudi Arabistan, modernleşme ve petrole dayalı ekonomiyi çeşitlendirmek için çok sayıda sosyal ve kültürel reformlara girişti. Özellikle “Vizyon 2030 Projesi” kapsamında futbola yapılan teşviklerin önünü açmasıyla dünya gündemine oturan Veliaht Prens, krallıkta cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için de çeşitli adımlara öncülük etti.

Suudi Arabistan, Haziran 2018'de kadın hakları konusunda kendilerince büyük bir atılım yaparak kadınların araba kullanmasına yönelik uzun süredir devam eden yasağı kaldırdı. Aynı yılın başlarında kadınların konsere katılmasına izin verildi ve böylece Suudi Arabistan tarihinde ilk defa kadın – erkek karışık bir etkinlik gerçekleştirildi. 2019 yılında ise Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud, kadınların seyahat etmek ya da pasaport almak için artık erkeklerden izin almalarını gerektirmeyen bir yasa imzaladı.

Ülkedeki bütün bu gelişmelere dün bir yenisi daha eklendi. 2021'de Miss Suudi Arabistan seçilmesinden bu yana Miss Middle East ve Miss Arab World Peace gibi önemli unvanlara sahip olan Ramy Al-Katani 1 milyon takipçisi olan İnstagram hesabından paylaştığı “Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan Krallığı'nın yarışmadaki ilk çıkışı. Riyad'dan herkese selamlar” mesajıyla Suudi Arabistan tarihinde yaşanacak bir ilkin müjdesini verdi.

İlk defa bir Suudi'nin katılacağı Miss Universe 2024, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Meksika'da düzenlenecek. Bir önceki yarışmayı Nikaragualı Sheynnis Alondra Palacios Cornejo kazanmıştı.

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde dünyaya gelen 27 yaşındaki model aslen diş hekimi olup Arapça’nın yanı sıra Fransızca ve İngilizce de biliyor.

Suudi Arabistan'ın Miss Universe'de boy gösterme kararı, Batı medyasında Suud imajı için atılmış harika bir adım olarak kabul gördü.

Arap kamuoyu ise Filistin-İsrail Savaşı'nda her gün binlerce Müslüman şehit edilirken Suudilerin böyle bir karar almasını "şımarıklık" ve "vurdumduymazlık" olduğu konusunda birleşti.