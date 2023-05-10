Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik temsilciliğinin geri döndüğünü duyurdu

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin ardından Suudi Arabistan Suriye diplomatik temsilciliğinin yeniden açıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik temsilciliğinin geri döndüğünü duyurdu

Editör: Özge Ceren Çimen

Suudi Arabistan, 9 Mayıs Salı günü, iç savaş nedeniyle izole olan Suriye yönetimiyle 11 yıllık kopuşun ardından bir ilk olarak Suriye'deki diplomatik temsilciliğinin geri döndüğünü duyurdu.

Petrol zengini Arabistan yönetimi, son zamanlarda hem Suriye'ye hem de Başkan Beşar Esad'ın büyük bir destekçisi olan İran'a yaklaştı.

Dışişleri Bakanlığı resmi SPA haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlama kararı aldı. Ortak Arap eylemi geliştirmek istiyoruz" denildi.

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