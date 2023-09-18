Suudi Arabistan ve Kuveyt, Libya'daki selden etkilenenlere yardım uçağı gönderdi

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Libya'daki selden etkilenenlere gıda ve tıbbi yardım taşıyan birer yardım uçağı gönderdi.

KAYNAK: AA
Suudi Arabistan ve Kuveyt, Libya'daki selden etkilenenlere yardım uçağı gönderdi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Libya'daki sel felaketinden etkilenenlere dağıtılmak üzere 40 tonluk gıda yardımı taşıyan ikinci yardım uçağının, Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Yardımın, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, selden etkilenenlere gıda ve barınak sağlanması yönünde Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne verdiği talimat üzerine gerçekleştirildiği belirtilen haberde, merkezden uzman bir ekibin, Libya Kızılayı ile koordineli olarak yardım dağıtım sürecini denetleyeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Libya'daki selden etkilenenlere 90 ton gıda ve barınma yardımı taşıyan ilk yardım uçağı dün Bingazi'ye ulaşmıştı.

KUVEYT

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Kızılayı Heyeti Başkanı Abdurrahman el-Avn, ülkesinin Libya'daki selden etkilenenlere yardımlarının devam ettiğini ve 4'üncü yardım uçağının bölgeye ulaştığını belirtti.

Avn, uçağın tıbbi yatak, tekerlekli sandalye ve yardım malzemelerinden oluşan 10 ton yardım taşıdığını kaydetti.

Kuveyt, 13, 14 ve 16 Eylül'de Libya'ya sırasıyla 40, 41 ve 10 ton tıbbi ve yardım malzemesi taşıyan 3 uçak göndermişti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) bugün yapılan açıklamada, selin meydana geldiği Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu duyurulmuştu.

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