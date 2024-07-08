Suudi Arabistan'da arkeologları heyecanlandıran keşif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da arkeologları heyecanlandıran keşif

Neolitik dönemde, kuzeybatı Suudi Arabistan sakinleri uzun zamandır gizemle örtülüydü. Tarihsel olarak, bu dönemin insanların gıda üretimini kontrol etmeye, topluluklar halinde yerleşmeye, hayvanları evcilleştirmeye ve tarım yapmaya başladığı bir geçiş dönemi olduğuna inanılıyordu. Fakat son bulgular bu bilgileri tarihin tozlu sayfalarına gömdü.

Bir grup Avustralyalı araştırmacı, Levant Dergisi'nde "ayakta duran taş çemberleri" olarak bilinen anıtsal yapılar üzerine bir çalışma yayınladı. Bu bulgular, 6.500 ila 8.000 yıl önce Suudi Arabistan'da yaşayanlara dair anlayışımızı yeniden şekillendiriyor.

Kanıtlar, bu eski insanların binlerce yıl boyunca karmaşık hayatta kalma stratejilerini nasıl geliştirdikleri konusunda ışık tutarak, beslenme biçimleri, araçları ve takıları hakkında bilgi sağlıyor.

Devam eden bir projenin parçası olarak araştırmacılar, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki AlUla ve Hayber bölgelerindeki 431 ayakta duran taş çemberini incelediler. Bu yapıların 52'sinde detaylı araştırmalar yapıldı ve 11'i kazıldı.

Bin yıl önce oluşmuş volkanik bir plato olan Harrat 'Uwayrid'de önemli keşifler yapıldı. Bu taş çemberlerinden elde edilen bulgular, antik mobil çoban topluluklarının yaşamlarına dair bir bakış açısı sağlıyor.

Araştırmacılar, bu binalarda 1.000 yıldan uzun süre ikamet eden insanların kalıntılarını ortaya çıkardı. Uzak ve engebeli arazilerde çalışmanın pratik zorluklarının üstesinden gelmek için modern ve geleneksel tekniklerin bir kombinasyonunu kullandılar.

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ÖNEMLİ KEŞİFLER
Bulunan aletlere ve hayvan kalıntılarına dayanarak, antik sakinlerin yapıların tepelerini örtmek ve çatılar oluşturmak için hayvan derileri kullandıkları anlaşılıyor. Araştırmacılar ayrıca taş alet yapımına dair kanıtların yanı sıra yeme ve pişirme faaliyetlerinin kalıntılarını da buldular. Hayvan derilerini işlemek için kullanılan kayıp ve kırık aletler keşfedilen eserler arasındaydı.

Bu yeni bakış açıları, Suudi Arabistan'daki Neolitik insanların dayanıklılığı ve yaratıcılığı hakkında daha net bir tablo çiziyor ve çevrelerine uyum sağlayıp gelişebilen gelişmiş bir toplumu ortaya koyuyor.

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