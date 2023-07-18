Suudi Arabistan’ın Bakanı, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan memnun kalmış

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye ile savunma alanında işbirliğini taçlandıran yürütme planını imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KAYNAK: AA
Suudi Arabistan’ın Bakanı, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan memnun kalmış

Bin Selman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı hakkında açıklamada bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile iki dost ülke arasında savunma ve askeri alandaki işbirliğini taçlandıran uygulama planını imzalamaktan memnuniyet duyuyorum."

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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Baykar'dan insansız hava aracı satın alacağını duyuran Bin Selman, Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında silahlı kuvvetlerin hazırlık durumunu yükseltmek, ülkenin savunma ve üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla insansız hava araçları satın alınmasına yönelik sözleşme imzalandığını ifade etti.

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