Suudi astronot uzaya gönderiliyor

Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği başarıyla fırlatıldı.

Suudi astronot uzaya gönderiliyor

Suudi Arabistanlı astronotların (Ali Karni ve Rayyane Bernavi) içinde bulunduğu uzay mekiğinin (AX-2) fırlatılma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan’ın haber kanalı El-İhbariye’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Karni ile Bernavi’nin de içinde bulunduğu uzay mekiğinin fırlatıldığı ve Uluslararası Uzay Üssüne doğru hareket ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da 17 Mayıs’ta yer alan haberde, Karni ile Bernavi’nin uzay yolculuğu için yaptığı hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, “2030 Vizyonu” kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.

(Kaynak: AA)

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